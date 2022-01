RECENZE: K zemi hleď! je komedie, ze které spíše mrazí

Ti jsou ovšem plně saturovaní sociálními sítěmi s jejich nezměrnou silou a vlivem. Rodí se fake news, konspirační teorie i nespočet vtipů na vědce a blížící se apokalypsu. Lidstvo se postupně začne dělit na ty, kteří hledí k zemi a na kometu nevěří, a ty, kteří s pohledem vzhůru věří vědě. Není těžké si na místo komety dosadit covid, byť se film chystal několik let. Točit se měl od dubna 2020 – a právě pandemie jeho natáčení odsunula.

McKay střílí s vtipem i velkou razancí. Ukazuje absurdity a prolhanost světa, není však soustředěný na jedno téma. Nahrnul jich do filmu ohromné množství, takže se všech dotýká spíše jen povrchně. Nenatočil sondu, jen popis vcelku známých skutečností. Přišel s ním však právě včas, a jakkoli je vtipný, člověka z jeho filmu spíše mrazí.

Výtka patří režisérovi za to, že natahuje délku na zbytečných 145 minut, takže ve střední části filmu na chvíli spadne řetěz. To je ale bohužel nejen pro Netflix jakožto producenta dnes příznačné. Filmů, které mají dvouapůlhodinovou i delší stopáž, přibývá a v drtivé většině jim to neslouží ke cti.