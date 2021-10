RECENZE: Je jedno, co měl Kundera k snídani

S láskou a úctou o něm hovoří slavná spisovatelka a dramatička Yasmina Reza, filozof Bernard Henri-Lévy, vydavatel Antoine Gallimard, intelektuálové Milan Uhde a Jiří Brabec či herci Jiří Bartoška a Jan Kačer. Nikdo neřekne křivého slova. Zasvěcený divák jim dobře rozumí, kvalita autorových textů dodnes fascinuje. Stejně se ale vnucuje pocit, že dokumentární film by se měl alespoň trochu snažit o objektivitu, přestože ta většinou bývá nedosažitelným ideálem. Zkrátka chybí jakýkoliv oponent. Netvrdím, že měli pustit ze řetězu Jana Nováka, který spisovatele nenávidí a ve své podivné knížce ho vykreslil jako samotného Belzebuba, ale někdo umírněnější by se tu hodil.

Milan Kundera těžce snáší, když někdo jeho díla chápe jinak, než by on chtěl, ale zároveň odmítá vysvětlovat. Snažit se udržet kontrolu nad uměleckým dílem a jeho interpretacemi je ovšem obecně vzato činnost marná a zcela bláhová. Dílo si žije vlastním životem.

Těžko by se hledal jiný autor, který by do svých knih psal, že zakazuje jakékoliv divadelní, filmové a televizní adaptace. Ale to není vše, dlouho zakazoval dokonce i překlady svých novějších děl do češtiny z obavy ze zkreslení. Moc si tím nepomohl, protože na internetu se objevily pirátské překlady.