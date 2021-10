RECENZE: Jak bavorský Bond setřásl CIA na dřevěných saních

Doktor Wolf se vyptává a naznačuje, co by ho zajímalo, zatímco azylant poslouchá a snaží se vyhovět. Postupně skládají dohromady příběh o tajné továrně na antrax a kamiónech, které neustále jezdí, aby je nikdo nemohl najít. Wolf předá informace šéfovi a ten informuje vládu a všechny spojence. Amerika, Velká Británie či Izrael mají jasno - díky odborníkovi z Německa se potvrdilo, že Saddám vyrábí biologické zbraně. A úřad slaví velký úspěch.

Doktora Wolfa následně vyhodí a příběh zdánlivě končí. Jenže jednoho dne vidí vyděšený Wolf v televizi, že americký prezident George Bush vymyšlenému příběhu pořád věří a chystá válku. Subjektivně cítí, že za to nese zodpovědnost a chce něco udělat.

Odhaluje zákonitosti úřednického a politického světa: Když už něco dlouho říkáme, tak to musí být pravda. Když jsme se spletli, tak děláme, že se to nestalo. Pravda se může kdykoliv upravit tak, jak se to hodí politickému vedení. Úředníci chtějí potěšit politiky a nebohý azylant chce zase potěšit úředníky.