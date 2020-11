RECENZE: I jako letuška v thrilleru je Cuocová v podstatě Penny

Ke své velké premiéře po skončení nejslavnějšího seriálu desetiletí tedy Kaley nedostala protiúkol, což by se docela hodilo, ale zapadla do škatulky. Cassandra je slušně řečeno tak trochu nanynka. Praštěná, nezodpovědná, do intelektuálky má daleko. Dělá spoustu hloupostí, má problém s alkoholem (jako Penny) a s promiskuitou (jako Penny). Svých eskapád občas lituje, ale dlouho jí to nevydrží.