RECENZE: Film Ženská pomsta je především pomstou na divácích

Vezmi tři muže a tři ženy, přesněji tři dobře situované manželské páry, vraz do toho mužskou nevěru, přidej trochu lascivnosti, hodně hlouposti a snahy napodobit stokrát obehrané. Sponzorských výrobků použij právě tolik, aby výrobu filmu zaplatily, pořádně to všechno zamíchej a šup s tím do kina.