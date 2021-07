RECENZE: Annette. Hvězdné herecké duo s hudbou Sparks

Není to z diváckého hlediska snadný film a jeho přijetí v Cannes vyvolalo velmi rozporuplné reakce, což je pro festival vždycky dobré. Publikum ho odměnilo potleskem vstoje, někteří recenzenti vyzdvihují originalitu, divokost, uměleckou hloubku, odvážné nápady i herecké výkony a dějové zvraty.

Naopak například recenzent prestižního časopisu Variety napsal, že „Annette přijela rok poté, co se měla původně objevit, na podstavci, ze kterého se dá příliš snadno svrhnout“, a pokračuje tím, že „poslední dávka podivínství od režiséra Holy Motors, zmučený milostný příběh celebrity zasazený do šílené hudby Sparks, by si jistě vedla lépe v podřadnější pozici než pomazaná od samého počátku“.

Carax je režisér, o němž lze stejně snadno napsat, že je věčný podivín, jako že je velký vizionář. Nicméně každý jeho film je nepochybně zvláštní. Ten nejnovější, Annette, je příběhem zamilovaného páru Henryho a Ann, z nichž on je stand-up komik, ona skvělá sopranistka. Jejím úkolem je dojmout publikum krásou hudby, jeho zase lidi provokovat a rozesmát.

Oba to dokážou velmi dobře, ale Henry přece jen nemůže přenést přes srdce, že v očích veřejnosti to není rovnocenné, že jí se dostává mnohem větší vážnosti a obdivu než jemu. A jak už to bývá, Henry začne postupně na Ann jako umělec i jako muž žárlit. A pak se jim narodí dítě Annette s mimořádným darem.

Scénář napsali sami autoři hudby Russell a Ron Maelovi alias Sparks, a jak z výše uvedeného vyplývá, nic objevného na něm není. Příběhů celebrit, jejichž láska tváří v tvář úspěchu druhého vzala za své, jsme viděli mnoho, zato Sparks možná neviděli ani jednu verzi Zrodila se hvězda, takže se tváří, jako by jejich příběh o nebezpečí zahledění se do sebe, egoismu z úspěchu i neúspěchu objevný byl.

Annette je z hlediska scénáře jiná jen potud, že Henry a Ann jsou už na začátku filmu slavní a zamilovaní, přičemž film ani nenaznačí nic z toho, proč a jak se zamilovali. Zabývá se jen jejich momentální láskou a následnou podezíravostí a závistí. Nicméně hudbu k němu Sparks složili vzrušující, proměnlivou podle momentální nálady a atmosféry filmu, která se rovněž pozoruhodně mění.

Vše začíná velkým pochodem celé skupiny tvůrců v čele s Cotillardovou a Driverem a včetně Caraxe, bratrů Maelových a chlapeckého sboru z nahrávacího studia do ulic za stálého skandování „Tak můžeme začít“. A pak už sledujeme i slyšíme velkou romantiku a lásku a postupně film tmavne a tmavne.

Caraxův experiment je určitě odvážný, počínaje tím, že herci část filmu mluví, část zpívají (ale divák přitom vlastně skoro nemá pocit, že je na muzikálu), a konče skoro nesnesitelnou délkou 139 minut, což tak jednoduchý příběh nemůže utáhnout.

Režijních nápadů je v něm ovšem spousta. Carax je filmař nesmírně kreativní a je vidět, že naprosto přesně věděl, co chce, a to také natočil. Ke vtipným nápadům patří, když Henry na své show tvrdí, že zabil svou ženu, a publikum (ani to filmové) neví, zda je to pravda, blud nebo černý humor. Střihem se pak dostáváme na jiné pódium, kde Ann opravdu umírá, ale zase ve své roli.

Adam Driver hraje komika-provokatéra, milujícího i závistivého partnera i otce skvěle, s dítětem umí zacházet s nekonečnou něhou, ale temná stránka povahy jeho postavy je stále přítomná. A zvrat, kdy se jako klíčová postava objeví Annette, prezentována jako symbolická dřevěná loutka, pak pošle již tak hodně stylizovaný film do říše fantazie.

Annette Francie/Mexiko/USA/ Švýcarsko/Belgie/ Japonsko/Německo 2021, 139 min. Režie: Leos Carax, hrají: Adam Driver, Marion Cotillardová, Simon Helberg a další