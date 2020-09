RECENZE: Ambiciózní kronika pohraničí režiséra Bohdana Slámy

Tvůrci Krajiny ve stínu se ocitli před problémem, jak zachytit mnoho let v dějinách pohraniční vesnice a ukázat všechny postavy před válkou, za válečných let a pak za divokého odsunu, kdy soudce lynč opět zaúřadoval. Výsledkem je rozstříhání děje do úseků, přeskakování let, a tak provázanost jednotlivých částí příběhu trpí. Zde se přímo nabízí forma velkorozpočtového televizního seriálu, která by látce vyhovovala lépe, bohužel se do toho nikdo nepustil.