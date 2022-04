RECENZE: Ajťák Roden na cestě pomsty

Velká filmová podívaná to věru není, vše se odehrává ve tmě, v interiérech a v autech. Celkově dělá dojem televizního projektu. Jak poněkud strnulý Roden odříkává svůj příběh, vnucuje se otázka, jestli by se to ve skutečném světě odehrálo a proč všechno dělá tak složitě. Rádio vlastně vůbec nepotřeboval. Působí to tak, že jde o libůstku scenáristy, nikoliv o motiv, který příběhu k něčemu reálně pomáhá.