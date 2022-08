První ukázka. Animovaná československá Cesta do Tvojzemí za 94 milionů

Cesta do Tvojzemí

„Práce na filmu Cesta do Tvojzemí pro mě znamenala 4 324 dnů čisté radosti z práce a velmi mě těší, že film konečně uvidí malí i velcí diváci. Jde o napínavý příběh, ve kterém hlavní hrdina Riki zažívá spoustu dobrodružství, poznává nové kamarády a světy. Je to jako jízda na horské dráze plná vzrušení a nečekaných zvratů,“ řekl režisér Peter Budinský.

Odehrává se v říší fantazie Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje v Rikiho srdci. A kluk tak může vyrazit na výpravu za záchranu celého světa fantazie.

„Animovanou formu zbožňuji. Otevírá brány fantazie a kreativity. Řada mých oblíbených filmů nebo seriálů je animovaná, a Cesta do Tvojzemí mi navíc svým promyšleným 3D zpracováním připomíná jednu z mých oblíbených videoher. Věřím, že to pro diváky bude osvěžující styl, který na plátně nejspíš ještě neviděli. Tento příběh je o lásce, přátelství, důvěře i odvaze a každý si v něm něco najde – ať už je na světě pár let, nebo pár dekád,“ dodal Kovy.