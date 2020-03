Programový ředitel České televize Milan Fridrich: Nouzový stav ovlivní i následující sezony

Neznamená to však, že bychom nový obsah nevyráběli. V některých oblastech naopak přidáváme. Rozjeli jsme kanál ČT3, který má primárně pomoci našim nejstarším divákům, každou neděli budeme živě vysílat bohoslužby, protože věřící nemohou do kostelů, na ČT art přidáváme přenosy divadel nebo charitativní koncerty. Vše je bez diváků v sále, ale lidé se mohou podívat v televizi.

Navázat tam, kde se skončilo, nepůjde. Bude to složité a náročné. Obnova výroby závisí primárně na rozhodnutích vlády, potažmo ministerstva zdravotnictví. U studiových věcí to bude asi rychlejší než u roztočených seriálů a filmů, u kterých to závisí na pracovním kalendáři herců a štábu a samozřejmě lokacích, kde se natáčí…