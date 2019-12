Poslední bondovka s Craigem zveřejnila trailer

Pětadvacátý film o Jamesi Bondovi by měl mít premiéru 3. dubna 2020 ve Velké Británii.

Bondovky se určitě budou natáčet dále, není ale jasné, kdo bude představitelem agenta 007 s povolením zabíjet. Psalo se už o černošském herci nebo i o tom, že by Bond mohl být žena.

Podle britského průzkumu z roku 2018 by většině Britů nevadil Bond pocházející z tamní etnické menšiny. Nejvíce dotázaných by si přálo, aby se Craigovým nástupcem v roli Jamese Bonda stal Idris Elba (28 procent), na druhém místě skončil Tom Hardy (11 procent). Menšina respondentů považuje za přijatelné, aby byl Bond homosexuál, a nepřijatelné je i to, aby se proměnil v ženu.