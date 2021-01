Podivín Madsen, který rozřezal novinářku v ponorce, bude zvěčněn v seriálu

HBO připravuje seriál The Investigation o jednom z nejpodivnějších kriminálních případů posledních let. Novinářka Kim Wallová šla v roce 2017 dělat rozhovor s Dánem Peterem Madsenem, který si postavil vlastní ponorku. Když ponorka vyplula, zavraždil ji a rozřezal na kusy, které naházel do moře. Ponorka byla nalezena potopená.