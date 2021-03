Po Teorii tygra Teorie touhy. S Bartoškou, Kotkem a Vlasákovou

Podle tvrzení tvůrců jde o komedii o vztazích, kde nechybí černý humor. Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí.

„Na téma jsem nepřišel, téma tu je, kdekdo ho žije, jen jsme s Mirkou Zlatníkovou dost dlouho přemýšleli, jak ho odvyprávět tak, aby to lidi bavilo. Žánrem to bude samozřejmě komedie, co také jiného se vztahy. Mně ty komedie vycházejí tak trochu smutně, je v tom zároveň skepse, i když tentokrát míň než jindy. Stárnu, vidím to laskavěji, film bude o několika párech a všechny dopadnou dobře,“ řekl Bajgar.