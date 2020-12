Peter Bebjak natáčí po sérii Herec filmový thriller Stínohra

Hlavním hrdinou je čtyřicetiletý záchranář Jan (Ondrík), který právě opustil manželku Evu. Ta se ale v okamžiku rozchodu stane obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (Čermák) v místním boxerském klubu.

Fiktivní příběh

Vyšetřovatel zločinu Dvořák (Javorský) začne záhy narážet na řadu podivných okolností, když se například ukáže, že pachatel, feťák Robert, je informátorem pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály. Jan chce věřit ve spravedlnost i v to, že se dokáže s pomocí přátel vrátit do všedního života. Ale obava, že by vrah nakonec mohl uniknout trestu, jej přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty.

Scénář napsala podle námětu producenta Jana Bradáče jeho žena Vendula Bradáčová. „Příběh je čirá fikce, ale leitmotiv touhy po spravedlnosti nebo prožitku ztráty blízkého člověka má osobní, autobiografický základ,“ řekl Právu ke vzniku filmu Bradáč. „Projekt jsme vyvíjeli přes deset let a s odstupem se ukázalo, že právě čas byl velmi důležitý. Scénář se do té verze, kterou nyní točíme, hodně proměnil a obrousil a Vendulka i já jsme do této fáze museli dospět, získat odstup. Nejdůležitější je tu téma konfliktu mezi institucionální spravedlností a tou subjektivně nastavenou, kdy se vrah vašeho blízkého může za určitých okolností pohybovat volně na svobodě, a dokonce i ve vaší blízkosti.“

Za dvě klíčové osobnosti při dotahování scénáře až k první klapce považuje Bradáč scenáristu a režiséra Petra Zelenku, který je dramaturgem filmu, a režiséra Petera Bebjaka.

Těžký oponent

„S Petrem Zelenkou jsme spolupracovali už před léty na Roku ďábla a naposledy na Modeláři,“ řekl Bradáč a dodal, že jako dramaturg je Zelenka v tom nejlepším slova smyslu těžký oponent. „Vůbec ho nezajímá, co nebo jak se člověk cítí, jde jenom po podstatě věci. Někdy se názorově potkáme, jindy ne, ale je rozhodně třeba mu naslouchat.“

Peter Bebjak, k jehož nejúspěšnějším pracím patří krimiseriál Případy 1. oddělení nebo minisérie Herec, s Bradáčovou spolupracoval zejména v závěrečném období tvorby scénáře. „Dělal Vendulce velkého oponenta, během jarní covidové karantény trávili na scénáři – byť každý jinde – hodně času,“ dodal Bradáč.

Hereckým překvapením bude Vladimír Javorský v roli vyšetřovatele. „Vladimír sám si na žádnou podobnou roli vzpomenout nemůže, a ani když jsme se dívali do jeho filmografie, žádného policistu jsme nenašli. Soudě podle prvních natáčecích dnů je v takové roli nejen neokoukaný, ale také naprosto skvělý.“

S koronavirem v zádech

Natáčení v době protikoronavirových opatření je povolené, ale podle Bradáče, který je kromě práce producenta (Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel) také ředitelem distribuční společnosti Falcon a sítě multikin Cinestar, je to velká výzva.

„Nastavili jsme natáčení tak, aby nám ho nákaza nepřerušila. To znamená, že v rozpočtu máme položku, která se zabývá jen investicemi do opatření. Stojí to hrůzu peněz, průběžně testujeme a také jsme těsně před začátkem jednoho pozitivního člena štábu odhalili. Takže je to finančně bolestivé, ale my rozhodně chceme dotočit. První část v prosinci, druhou, až se stromy zase zazelenají, tedy v dubnu.“