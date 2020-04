Partyzánka a okupant. Příběh, jenž čekal 60 let v šuplíku

Mladík Walter je řadový voják Wehrmachtu. Není hrdina ani fanatik. Jede vlakem na frontu na východ a do značné míry si neuvědomuje, co se kolem skutečně děje, tak jako mnoho mladých Němců jeho generace.

„Z historického pohledu je to skutečně zvláštní látka, protože mladý Siegfried Lenz chtěl román zveřejnit už v roce 1951, ale tehdy to nešlo. Doba ještě nenazrála pro něco tak otevřeného, nekompromisního. Domnívám se ale, že radikálnost toho příběhu s lidmi pohne ještě dnes. Jde o postavu, která si je na jedné straně vědoma povinnosti, ale na druhé straně nikdy neztrácí cit pro to, co je správné a špatné,“ podotknul představitel hlavní postavy Jannis Niewöhner.