Pán prstenů a Avatar 2 chystají natáčení, Nový Zéland koronu zvládl

Režisér Avatara James Cameron už v březnu natáčel dva ze čtyř plánovaých dílů Avatara. Pandemie ho pak donutila odjet do Kalifornie, kde prý připravovali ve studiu alespoň digitiální efekty, když se nesmělo točit venku. Zatím platí, že Avatar 2 by se měl dostat do kin v prosinci 2021, Avatar 3 v prosinci 2023, Avatar 4 v prosinci 2025 a Avatar 5 v prosinci 2027. Celkově by náklady na tyto filmy měly překročit miliardu dolarů.