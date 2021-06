Odešla nejlepší česká herečka, lituje režisér Mináč

Mináč se Šafránkovou natočil v roce 1999 film Všichni moji blízcí. Snímek byl poctou zachránci židovských dětí Nicholasi Wintonovi. „Je to veliká ztráta,” řekl Mináč.

„Herectví je taková zvláštní profese. Není to o tom, že se učíte texty, ale ti skutečně nejlepší z nejlepších se svými postavami skutečně stávají,” uvedl režisér.

„Libuše Šafránková, i kdyby použila jiný dialog či větu, která třeba ani není ve scénáři, stále by to byla ta daná postava, přestala by být sama sebou,” řekl Mináč.

Zemřela Libuše Šafránková Video: Bioscop, Bontonfilm

„Když jsme natáčeli film Všichni moji blízcí, byla tam klíčová scéna, kdy se loučí s Josefem Abrhámem u brány a nechce pustit dítě do Anglie. Na to, aby došlo k přeměně v roli, se čtyři hodiny soustředila v maskérně, nesměla být rušena. A když přišla na plac, byla to máma toho dítěte a všem nám šel mráz po zádech, protože něco takového si člověk nemůže ani představit,” vzpomínal Mináč.

Smysl pro humor

Připomněl také, že Šafránková měla velký smysl pro humor a herecký rejstřík měla široký od komedie k dramatu. „Nedivím se, že je až národní postavou v Čechách. Neexistuje snad nic víc českého, než je pohádka o Popelce, kterou hrála,” řekl Mináč.

„Pozoruhodné na ní také bylo, že byla velkou idealistkou. Točili jsme takové kratší dokumentární filmy o Nicholasi Wintonovi, spolupracovali na tom oba s (manželem) Josefem Abrhámem. Považovala to za velmi důležité, chtěla, aby to mělo co nejlepší dabing. Způsob, kterým tomu propůjčila svůj hlas, byl neopakovatelný. Roky se pak filmy promítaly po školách a takto se celé republika mohla seznámit s příběhem Nicholase Wintona,” připomněl Mináč, který o Wintonovi natočil ještě snímky Síla lidskosti - Nicholas Winton (2002) a Nickyho rodina (2011). Také díky nim se o záchraně 669 převážně židovských dětí na začátku druhé světové války dozvěděl celý svět. Za filmy získal Mináč přes 70 cen.

Režisér Fero Fenič vyjádřil lítost, že herečku Libuši Šafránkovou nedokázal přemluvit k účasti ve svém dokumentárním cyklu GEN - Galerie elity národa.

Také politici vyjadřují na sociálních sítích soustrast rodině i blízkým herečky Libuše Šafránkové, která zemřela ve věku 68 let. Připomínají především její hlavní roli ve filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku, kterou spojují s Vánocemi. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že bez její Popelky si české Vánoce neumí představit. Soustrast vyjádřil i prezident Miloš Zeman s tím, že ho zpráva o odchodu herečky hluboce zasáhla.

Vánoce už nebudou jako dřív

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Šafránková byla v jejích očích nejsympatičtější a nejmilejší českou herečkou. „Je mi nesmírně líto, že odešla, ale jsem vděčná za to, co tu po ní zůstalo,” napsala. Někdejší šéf TOP 09 Jiří Pospíšil dodal, že Vánoce již nebudou jako dřív.

Scénu, kdy Pavel Trávníček nasazuje Libušce Šafránkové střevíček, viděl alespoň jednou snad každý Čech i Němec. Foto: archiv, Právo

Za symbol Vánoc považuje Šafránkovou i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). „Její nádherné pohádkové role mě provázejí celý život,” doplnila. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že ji zpráva hluboce zasáhla. „Ztratili jsme skvostného člověka a jednu z nejtalentovanějších českých hereček. Drahá paní Šafránková, odpočívejte v pokoji! Měla jsem Vás moc ráda,” uvedla.

„Laskavá dáma velkého ducha, otevřeného srdce, krásných rolí a skromného života. Děkuji za radost, laskavost a příklad, který nám rozdávala,” napsal předseda lidovců Marian Jurečka.