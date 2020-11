O Pygmalionu s Piercem Brosnanem

Romantická komedie vychází ze skutečných událostí z roku 1914, kdy měla v londýnském West Endu premiéru Shawova nejslavnější hra, jejíž filmová adaptace My Fair Lady s Audrey Hepburnovou v titulní úloze prosté květinářky Lízy získala osm Oscarů.

„Not Bloody Likely je přesně ten druh filmu, který svět dnes potřebuje. Je to pohodový příběh, u kterého se diváci zasmějí i zapláčou,“ nechali se slyšet producenti připravovaného snímku Adam Rolston a David Braithwaite. Natáčení by ve Spojeném království mělo začít příští rok na jaře.