O Oscara se bude za ČR ucházet i animovaný snímek Sh_t happens

Do boje o filmového Oscara půjde za Českou republiku vedle Šarlatána Agnieszky Hollandové také animovaný snímek Sh_t happens. Film režisérů Michaely Mihályiové a Davida Štumpfa se kvalifikoval do kategorie nejlepší krátkometrážní animovaný film. Snímek se zároveň bude ucházet o prestižní francouzskou filmovou cenu César, sdělila za tvůrce filmu Marta Jallageas.