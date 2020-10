Neznámá země se letos mění v on-line festival

Pořadatelé Neznámé země se pro tuto změnu rozhodli měsíc před začátkem dvanáctidenní akce, kterou spustili nyní v pondělí. „Ani na chvíli jsme neuvažovali o tom, že bychom festival neuspořádali. Dokumenty, zajímavé rozhovory a další program přesouváme na sociální síť Facebook a na náš web Neznámé země. Věříme, že si nás lidé najdou. Když nemůžeme my do světa, dostaneme svět k nám domů,“ uvedl Horký.

Stěhování festivalu z reálného prostředí na internet pro organizátory znamená více práce, ale otevírá jim i další možnosti. „V minulých letech se na pořádání festivalu podílelo kromě nás dvou dalších osm lidí. Letos čtyřnásobek. Věříme, že všechno to úsilí, které do této akce dáváme, bude mít smysl. A oslovíme tak snad více lidí. Možná, že to pro nás bude zkušenost zajímavá natolik, že už v roce 2021 skloubíme reálné zlínské prostředí s internetovým,“ naznačil Náplava.