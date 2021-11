Nekoukejte do mobilu ženě ani kamarádům, varuje komedie Známí neznámí

Postavy z filmu Známí neznámí jsou Češi a Slováci, ale jde o remake italského snímku Naprostí cizinci. Navíc to není zdaleka první remake úspěšné komedie.

Parta kamarádů se sejde na Silvestra v pražském bytě. Zrodí se hloupý nápad dát mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Není moc překvapivé, že se vztahy přítomných to dost zamává.

„Je to o tom, jak se bojíme, anebo jak se nám úplně nedaří žít otevřené, upřímné, a tím jediné smysluplné vztahy. Jak se potřebujeme skrývat, chránit namísto toho, abychom chránili to, co spolu budujeme,” popsala Pauhofová.