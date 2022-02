Nekorektní snímek Vyšehrad: Fylm představuje trailer

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je pořád stejný, ale začalo se mu konečně dařit. Ve fotbalovém i v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková).