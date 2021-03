Nebude to přesládlé, tvrdí tvůrci vánoční komedie s Rodenem, Kaiserem, Lábusem a Čermákem

„Jsem šťastná, že máme tak skvělý herecký tým. Jsou to samí výborní herci a všichni velmi hezky reagovali na scénář a nabídnutou roli. Postavy jsou napsané tak, že tam je co hrát, a skýtají pro herce prostor k široké paletě hereckých poloh,“ tvrdí Irena Pavlásková.

„S producenty jsme si hodně povídali o pojetí filmu a o tom, jak by měl vyznívat. Měli jsme jasno, že to bude příběh několika hrdinů různých věkových skupin, charakterů i temperamentů. A že to nebude žádná přesládlá limonáda, i když všechno dospěje ke šťastnému konci. Petr Kutáč a David Blümel jsou velmi invenční producenti a spolupráce s nimi je skvělá,“ dodala.