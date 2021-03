Navážou na Formana? Krobot a Polívková v komedii o vesnických hasičích

Miroslav Krobot hraje respektovaného náčelníka hasičů, pro něhož teroristické nebezpečí znamená nebývalou vzpruhu a do ochrany vsi se vrhne se vší silou. Michal Isteník je jeho mladší chráněnec, jenž se těší na své první dítě a poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu. Má dobré srdce, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne a co zjistí na internetu.