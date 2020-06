Na Teorii velkého třesku se nedívám, přiznala představitelka Amy

Bialiková, která hrála podivínskou Sheldonovu přítelkyni Amy Farrah Fowlerovou, uvedla: „Většinu dílů jsem nikdy neviděla. Nedívám se na sebe v televizi.“ Viděla prý jen krátké kousky během práce na seriálu a to je vše.

Cuocová (Penny) počátkem devadesátých let sbírala zkušenosti v maličkých bezvýznamných rolích v seriálech jako Northern exposure, Ellen a My so-called life. Její život připomínal postavu Penny – nikdo ji neznal, pořád chodila na konkurzy, ale na pořádnou roli čekala 15 let.