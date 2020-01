Na Berlinale bude soutěžit i film Lístek ze zlínské univerzity

„Téměř šest minut dlouhý animovaný film je o návratu námořníka domů. Vznikl jako diplomová práce, kterou autorka obhájila v červnu 2019. Poté znovu vstoupila do procesu výroby, upravila některé pasáže a především odstranila voiceover vypravěče, čímž mnohem více vsadila na poetiku obrazu a jeho komunikaci s divákem. Finální podobu tak snímek získal až na začátku letošního roku,” uvedl Malý.

Snímek bude premiérově uveden v sekci Generation Kplus. Festival se letos koná 70. rokem, uskuteční se od 20. února do 1. března. „Pro zlínskou animaci je to vůbec poprvé, kdy se do této soutěže studentský film z Fakulty multimediálních komunikací z ateliéru animované tvorby dostal,” uvedl Malý.