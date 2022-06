Michal Isteník: Náš příběh inspiroval první český terorista

Na natáčení vzpomíná rád, i když panoval mráz. „Pamatuji si, že byla strašná zima, rozpouštěli jsme letlampami sníh, aby to vypadalo jako na Velikonoce. Bylo ještě minus dvacet a my hráli v těch svetrech a uniformách. Točilo se navíc v době covidu, takže jsme dodržovali všechna ta složitá opatření. Nebylo to ovšem jen špatné. Bylo třeba skvělé, že jsme na natáčení měli dost času. Herci byli kvůli covidu bez jiných závazků, nehrála divadla, a tak jsem každý den nemusel spěchat z natáčení do divadla. Člověk se pak lépe soustředí! Nebylo to snadné, ale vzpomínám na to s velkou láskou a na výsledek jsem neuvěřitelně pyšný!“