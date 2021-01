Mel Gibson se vrací v ulítlé sci-fi s prvky komedie

Boss Level je sci-fi a akční, ale už z traileru vyplývá, že je to poměrně praštěný film a hodně tam jde o nadsázku a hlášky.

Hlavní hrdina (Frank Grillo) je drsňák ze speciálních jednotek, který uváznul v časové smyčce a každý den ho chtějí znovu zabít. Musí zjistit, co a proč se děje, nějak se s tím vypořádat a dostat se k nejzápornějšímu záporňákovi - Melu Gibsonovi. Cestou potká pěkně ostrou Asiatku s mečem (Michelle Yeoh) a další hrdlořezy a bizarní postavičky.

V Americe by měl Boss Level jít oficiálně do kin v březnu. Jestli vůbec někdy zavítá do českých kin, dnes s jistotou neví nikdo.