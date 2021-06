Loni kina zasáhla nejhorší krize od roku 1989. Prodalo se jen 6,4 milionu lístků

V roce 2019 se prodalo 18,3 milionu lístků, v roce 2018 cca 16,3 milionu a v roce 2017 jen 15,2 milionu. Před pandemií tedy čísla postupně rostla až do roku 2019. V současné době se kina, která byla zavřená 241 dní (od 12. října do 9. června), otevírají a nabídnou řadu premiér. Zaplnit se zatím smí jen polovina sedadel.

„Se znovuotevřením všech českých kin očekáváme postupný návrat diváků do pohodlí sálů k velkému plátnu. Na rozdíl od loňska je rozšířené testování, je tu očkování nebo lidé nemoc už prodělali. Do distribuce jde řada kvalitní tuzemské filmové produkce, není důvod zůstat doma při sledování starších filmů na internetu. Češi jsou velcí filmoví patrioti, mají rádi domácí tvorbu. Pevně věříme, že jako loni v létě, kdy se do kin chodilo především na české filmy, opět nalákáme diváky do kin na českou tvorbu širokého žánrového rozpětí,“ uvedla výkonná ředitelka APA Magdaléna Králová.