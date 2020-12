Lidé se semkli. Pozitivní dokument o covidu nabídne ČT

„Začala jsem jako všichni, šila jsem roušky. Vytáhla jsem starý šicí stroj a pak zjistila, že to není to, co umím. Umím chodit po ulicích a dokumentovat, co se děje. Říkala jsem si, že by to bylo vhodné. Zajímá mě přechodové stádium u lidí. Zajímá mě, co se s nimi děje mimo jejich komfortní zóny,“ popsala režisérka Markéta Nešlehová