Lavi je pořád dement, říká herec Štáfek o své postavě fotbalisty

O režii se podělí s Martinem Koppem. „Film Vyšehrad je dospělejší, nejsou to už jen krátké skeče jako v seriálu. S Martinem Koppem a kameramanem Honzou Filipem společně fungujeme skvěle, takže když jdu před kameru, je to už pro mě jenom taková třešnička na dortu,“ dodal.

„Vyšehrad je fenomén a pro všechny tvůrce je to totálně srdcová záležitost. A protože všichni trochu dorostli, jsou moudřejší a dospělejší, tak jsme si řekli, že by Vyšehradu slušelo filmové plátno. Velikostně je pro Laviho tak akorát. Chtěli bychom tuhle velkolepou podívanou ukázat lidem hlavně v kině. Když už Lavi znovu ožije, tak ať je to s plnou parádou. Tvoříme ryzí zábavu a diváci se mají na co těšit,“ uvedl jeden z producentů Ctibor Pouba.