Kriminálka Berlín, Hamburk a nakonec Budějovice. S Davidem Novotným a Judit Bárdos

David Novotný hraje šéfa týmu kriminalistů Karla. Rozhodný starší polda, který ví, co chce, má v týmu respekt, ale jak už to u seriálových detektivů bývá, musí mít také „trauma z minulosti“. V jeho případě jde o to, že kdysi u vojenské kontrarozvědky zavinil vážné zranění kamaráda, který pak skončil jako invalida.