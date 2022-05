Krajčo a Švehlík točí komediální seriál Gumy

„Za vymyšlení a nabídku role Lukyna jsem Karin vděčný, protože bych si jinak v ničem podobném nezahrál, nikdo by mi komediální roli nenabídl. O to víc mě to baví,“ dodal David Švehlík.

„Byla jsem si vědoma toho, že je to natolik mužská záležitost, že by bylo skvělé, kdyby to chlap také napsal. Zaprvé jsem nevěděla, jestli dokážu napsat komedii s tak neuvěřitelně svižným tempem, jak to dokázal Mike, a zadruhé, už když se podíváme na to, že se to odehrává v autodílně… Je to svět mně v podstatě neznámý. Myslím, že docela dokážu nahlížet do duší mužů, ale nevím, jestli úplně stejně rozumím heverům,“ uzavřela Babinská.