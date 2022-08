Koordinátoři intimity nám to kazí, říká Sean Bean ze Hry o trůny

„Lady Chatterlyová byla spontánní. Byla to radost, mezi námi fungovala skvělá chemie a věděli jsme, že to, co děláme, bylo neobvyklé. Protože ona byla vdaná, já byl ženatý, ale následovali jsme příběh. Snažili jsme se zobrazit pravdivě to, co DH Lawrence napsal.“