Komedie Tenkrát podruhé vás vrátí, kam chcete

Victor (Auteuil), který odmítá přijmout do svého života mobily či tablety, o sociálních sítích nemluvě, dostane od syna poukázku na takovou cestu. Ale na rozdíl od jiných zákazníků, kteří se chtějí podívat třeba na dvůr Ludvíka XVI., vysloví neobvyklé přání: vrátit se do sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou. Tedy vrátit dobu, kdy on byl zamilovaný až po uši a ona v něm dokázala vidět víc než jen páprdu v pruhovaném pyžamu.