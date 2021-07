Když už člověk jednou je: Klíčové okamžiky Werichova života

Dokument přiblíží vznik Osvobozeného divadla, boj Jana Wericha proti fašismu a jeho dramatický útěk před nacisty. Působení ve Spojených státech, následné rozčarování po návratu do Československa i spolupráci s novým režimem.

Film přináší málo známá fakta o Werichově dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do Spojených států. Po definitivním návratu do Československa Werich odmítl spolupracovat s normalizačním režimem, zmizel z televizních obrazovek, nesměl hrát ani psát. Pro národ se stal symbolem vzdoru a nesouhlasu s okupací sovětskými vojsky.