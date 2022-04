Karlovarský festival ocení Boleslava Polívku

Bolek Polívka vstoupil do povědomí diváků nejprve jako svébytná a neopakovatelná osobnost autorského divadla a spoluzakladatel legendární brněnské scény Husa na provázku. Jeho inscenace, které režíroval a hrál v nich hlavní role (Am a Ea, Pezza versus Čorba, Pépe, Trosečník, Poslední leč, Šašek a královna), se inspirovaly klauniádou, komedií dell'arte i filmovou groteskou, ale díky specifickému výrazu i záměrně překračovaly hranice žánru.

Podobně výraznou stopu zanechává Bolek Polívka již desítky let v domácím filmu. První větší filmovou rolí byla postava Mageriho v muzikálu Balada pro banditu (1978, r. V. Sís). Klíčovou úlohu v jeho filmové tvorbě pak hraje spolupráce s režisérkou Věrou Chytilovou, která započala filmem Kalamita (1981) a nakonec se rozrostla na pětici titulů. Dědictví aneb Kurvahošigutentág (1992), které se stalo tragikomickým podobenstvím života v raně porevolučním období, i po letech prokazuje, jak přesně dokázala dvojice Polívka–Chytilová (spoluautoři scénáře) pojmenovat společenské pohyby nové doby.

S mnoha dalšími režiséry také spolupracuje opakovaně, ať to byl Juraj Jakubisko (Sedím na konári a je mi dobre, 1989; Bathory, 2008), zmíněný Tomáš Vorel (Cesta do lesa, 2012; Cesta domů, 2021), či třeba F. A. Brabec (Kytice,2000; V peřině, 2011; Gump – pes, který naučil lidi žít, 2021).

Bolek Polívka se pravidelně objevuje na televizních obrazovkách, kde mnoho let uvádí vlastní pořady Manéž a Bolkoviny, a hraje také v televizních seriálech (Případy 1. oddělení).

Hlavní hrdina příběhu Ludvík Jahn se po letech vrací do rodného města, aby se setkal s rozhlasovou reportérkou Helenou Zemánkovou. Zájem o ni je však motivován především tím, že Helena je ženou Ludvíkova bývalého spolužáka a nejlepšího přítele, který mu však na základě nevinného žertíku doslova zničil život a budoucnost. Zahořklý Ludvík plánuje prostřednictví Heleny vykonat pozdní pomstu, která se nakonec ukáže jako nepovedená a on se cítí ještě trapněji, ubožeji a osamoceněji, než když ho kdysi jeho kamarádi na stranické schůzi vyloučili z fakulty.

Román Milana Kundery Žert vyšel v roce 1967 a spisovatel se společně s režisérem Jaromilem Jirešem podílel i na vzniku filmového scénáře. Film měl premiéru v kinech počátkem roku 1969, byl oceněn na Přehlídce českých a slovenských filmů v italském Sorrentu, kde získal cenu Stříbrná siréna, a cenou na 17. MFF v San Sebastiánu. Na počátku normalizace byl uložen do trezoru a uvedení na řadě mezinárodních filmových festivalů se dočkal až po roce 1989.

Žert je filmařsky neokázalým přetlumočením zásadních témat Kunderova románu. Pečlivě až drásavě zobrazuje, jak období komunistického teroru 50. let dokázalo rozvrátit životy běžných lidí a převrátit vnímání etických hodnot.

Karlovarský festival dlouhodobě podporuje v rámci svého programu uvádění digitálně restaurovaných stěžejních snímků domácí i světové kinematografie. Tradici zahájil v roce 2011, kdy se stal iniciátorem projektu digitálního restaurování českých filmů a jako první titul uvedl film Marketa Lazarová a postupně další tituly českého filmového fondu. Na 55. MFF KV pak proběhla velká retrospektiva filmů restaurovaných organizací The Film Foundation, kterou s cílem uchovávat a ochraňovat díla světové kinematografie založil Martin Scorsese.

Organizátoři MFF Karlovy Vary rozšiřují portfolio aktivit zaměřených na systematickou podporu filmových tvůrců, kterou již řadu let představují tvůrčí dílny nebo prezentace projektů ve stadiu vývoje sdružené pod festivalovým labelem KVIFF Eastern Promises.

Novou aktivitou je v letošním roce pilotní ročník projektu KVIFF Talents. Celoroční program má za cíl nacházet talentované tvůrce a podporovat vznik kreativních audiovizuálních projektů s vysokou mírou originality a mezinárodní ambicí. V rámci programu budou vybraným tvůrcům poskytnuty finanční prostředky na vývoj, mentoring od odborníků i možnost prezentovat na MFF Karlovy Vary projekt potenciálním producentům, partnerům a investorům. Přihlášky pro aktuální výzvu jsou otevřené do 22. května.

Projekt KVIFF Talents je rozdělen do dvou paralelních programů. Creative pool se zaměřuje na vyhledávání kreativních námětů na audiovizuální dílo jakéhokoli formátu nebo žánru – může se jednat například o krátký film, webovou sérii, podcast, videoklip nebo herní koncept. Cílem Feature pool je pak podporovat náměty na originální hrané autorské filmy, které mají potenciál vzniknout rychle a s rozpočtem do pěti milionů korun. Do pilotní fáze projektu se mohou hlásit tvůrci z Česka a Slovenska, výhledově se plánuje rozšíření na region střední a východní Evropy.