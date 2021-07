Jodie Fosterová převzala v Cannes Zlatou palmu a vzpomínala

„Na cestu, o níž jsem vůbec netušila, co mi přinese, jsem si vzala svého malého yorkshirského teriéra Napoleona. Když jsme přijeli na letiště, najednou upadl na zem a byl mrtvý. Umíte si představit, co to bylo pro čtrnáctiletou holku, takhle přijít o milovaného mazlíčka! Plakala jsem, byla zoufalá, nikam jsem nechtěla. A v takovém stavu jsem přiletěla do Cannes. Věřte nebo ne, vůbec mě to nezajímalo,“ řekla.