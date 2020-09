Jiří Menzel dal první roli Zdeňku Svěrákovi

Pro film Na samotě u lesa si Menzel vymohl Jana Třísku, který byl tehdy u režimu v nemilosti. Obsazením v Menzelově filmu se mohl vrátit na plátna kin. Oscarový režisér Jiří Menzel zemřel v sobotu ve věku 82 let.

„Pro nás s Láďou Smoljakem to byla veliká čest pracovat s oscarovým režisérem. Na prvním filmu, co jsme pro něj napsali, to bylo Na samotě u lesa, jsme si dávali hodně záležet,” řekl Svěrák. Připomněl, že ve filmu dostali spolu se Smoljakem jako neherci první větší filmové role. „Při té spolupráci jsme si uvědomili, jak mu záleží na obsazení. Tenkrát byl v nemilosti Jan Tříska a Jirka byl paličák, zdržoval to natáčení, dokud mu Třísku nedovolili. Řekl, že jiného představitele nevidí, a tím vymohl, že se Jan Tříska mohl vrátit na plátno,” vzpomínal Svěrák.

Zdeněk Svěrák (vpravo) a Jan Tříska ve filmu Na samotě u lesa Foto: Filmové studio Barrandov

Zmínil také, že Menzel nebyl při natáčení šťastný, jakkoli by se to mohlo z jeho komedií třeba zdát. „Na film se těšil, ale když se začalo, jako by tím filmem onemocněl. Byl nervózní, vážný, byla to zodpovědnost, strach, že tentokrát se to třeba nepovede nebo že to nedělá úplně dobře, nebyl si tak jistý úspěchem. Byl šíleně svědomitý a trpělivý,” popsal Svěrák spolupráci s ním.

Nejvíce se spolu prý sblížili, když odjeli do Ameriky připravovat film, z něhož ale nakonec sešlo. „Já jsem předělával scénář, který už tam měli.... bylo to hezký, Jirka mi vařil kafe, místo cukru dával čokoládu, to bylo jeho oblíbené...,” řekl. O možném filmu se dnes ani příliš neví. „Nepovedlo se to, tak jsem to nikde nešířil, protože to byl neúspěch. Vrátili jsme se s prázdnou, ale to neznamená, že jsme se nesblížili. Šest neděl psaní a odmítání, to bylo pro naše přátelství dost důležité,” uvedl.

Nabídka přišla z USA po Vesničce mé střediskové, která byla nominovaná na Oscara. „Pak nabídli Jirkovi, jestli by nechtěl v Americe natočit film a on si mě tam vzal sebou. Můj scénář se jim nezdál dostatečně velkolepý pro americký film. Řekli: Tohle si natočte, pane Menzel, třeba v Jugoslávii. A to Jirka zas nechtěl,” vzpomíná Zdeněk Svěrák.

Na režiséra vzpomínal i zpěvák Václav Neckář, který pod Menzelovým vedením natočil v roce 1966 oscarový film Ostře sledované vlaky a o několik let později i Skřivánky na niti podle literárních předloh Bohumila Hrabala. Připomněl, že Ostře sledované vlaky byly Menzelovým prvním celovečerním filmem a pro Neckáře v jeho 22 letech první filmová role. „Jirka byl kamarád, pozval mě na kamerové zkoušky. Spolu jsme pak zašli v Kobylisích k panu Hrabalovi, aby viděl, jak bude vypadat Miloš Hrma. Pan Hrabal, když jsme odcházeli, říkal 'to je on', vybral si mě,” vzpomínal Neckář.

Na přebírání Oscara do Spojených států Neckář s Menzelem nejel. „Vzal si s sebou Mášu (Jitku Bendovou). Proč by si vzal s sebou ošklivýho kluka? Vzal si radši hezkou holku, navíc Jitka mluvila perfektně anglicky,” řekl šestasedmdesátiletý Neckář. Připomněl, že s Menzelem byli přátelé celý život. Naposledy ho viděl na jaře u něj doma, v létě s ním mluvil telefonicky. „Pozdravili jsme se. Netušil jsem, že ..... Je to škoda,” uzavřel Neckář.