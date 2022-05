Jak dospět mezi mafiány. Drama Všechno nejlepší, Chiaro! jde do kin

„V roce 2015, kdy jsme připravovali film Ciambra, jsme uspořádali malý casting. Jedna scéna ve škole totiž vyžadovala kompars. Swamy přišla spolu se svou tetou. Bylo jí tehdy devět nebo deset let. Zrovna jsem dokončil scénář ke snímku Všechno nejlepší, Chiaro. Jakmile jsem ji uviděl, věděl jsem, že je to ona, a nikdy jsem svůj názor nezměnil,“ uvedl režisér.

Natáčení probíhalo, aniž by představitelé kdy četli scénář, pouze věděli, co má jejich hrdina cítit a kam má směřovat. Osmnáctiletá neherečka ovlivnila film také po hudební stránce.

„Ve filmu je hodně italské trapové hudby a všechny tyto písně přesně odpovídají tomu, co Swamy a její kamarádky poslouchají v reálném životě. Hudbou jsme chtěli divákům umožnit přístup do Chiařina vnitřního života, k tomu, co se jí honí hlavou,“ dodal režisér.