I Hra o trůny bude animovaná. Vlna remaků sílí

Podrobnosti o ději, charakteru animace či režisérovi zatím nikdo neprozradil, celý projekt je ještě v hodně rané fázi. Ví se, že se připravuje také podobný seriál podle knížek George R. R. Martina Tales of Dunk and Egg. Tyto fantasy příběhy jsou zasazeny do světa jeho ságy Píseň ledu a ohně a odehrávají se ještě před dějem Hry o trůny. Hlavními hrdiny jsou potulný rytíř ser Duncan Vysoký a jeho panoš Aegon.

Současně se píše ještě o hraném prequelu House of the Dragon, který by se měl objevit na obrazovkách v roce 2022. Zdá se, že HBO chce vytěžit George R. R. Martina na maximum. Už v roce 2019, kdy seriál Hra o trůny skončil, se vědělo, že přijde pokračování, ale nebylo známo, že toho bude tolik.

Nekončí ani další slavná fantasy postavička Harry Potter. Seriál o čarodějovi má být hraný a také pochází z dílny HBO Max. Není jasné, zda ho bude psát přímo J. K. Rowlingová, která už v minulosti na scénářích pracovala, nebo to přenechá jiným a bude jen inkasovat za použití značky.