Herečka Brigita Cmuntová: Uplynulý rok byl pro mě plný změn

Zavolala mi Mirka Hyžíková z castingové agentury a nabídla mi, že se můžu zúčastnit kamerových zkoušek. Naučila jsem se pár scén, přišla na casting, natočila je a ona poslala záznam do Lotyšska režisérovi. Z Lotyšska mi pak napsali, že by byli rádi, abych postavu ztvárnila právě já.

Bylo. (směje se) Ale zvládla jsem to. Scénář jsem se učila asi půl roku.

Ve Městě na řece zaujala lotyšskou odbornou porotu rolí židovské dívky Zisly, do níž je zamilovaný hlavní hrdina.

Mně se líbilo na Davisovi to, že byl vybraný jako neherec. Vlastně nic nehrál, nebylo tam nic navíc. Takže jeho výkon byl naprosto přirozený. Bavilo mě hrát s nehercem.

Ano, nějaký čas mezi natáčecími dny jsem trávila i v Rize, to město jsem si oblíbila. Připadala mi jako malá Praha. Hezké pro mě byly i přejezdy, když jsem z hlavního města přejížděla do míst, jako je Kraslava nebo Rezekne. Měla jsem ráda ty několikahodinové cesty autem rozlehlými lotyšskými pláněmi.

Já už dlouho nic nenatáčela, takže nedokážu říct, jestli bych si to užívala teď. Ale měla jsem historické, dobové oblečení vždycky ráda. Říká se, že šaty dělají člověka. Kostým mi pomohl vytvořit postavu, dodával jí určitou noblesu.

Na tom cédéčku se objevuje jedenáct písní, které vznikaly v průběhu asi deseti let, kdy jsme je aktivně hráli. Tohle pro nás znamená určitý souhrn, takové uzavření naší tvorby. Jmenuje se… a co bude teď právě proto, že se necháváme překvapit, jestli budeme spolu pokračovat a tvořit dál a jakým stylem.

Pamatuji si na to, když mi Štěpán přinesl písničku Andělská, která pro mě byla takovou jiskrou. Hned jsem se ji chtěla naučit, hned jsem si ji zpívala. Já si myslím, že nás inspirovala k tomu, abychom se zamýšleli nad tvorbou, abychom ji dělali co nejpravdivěji, v čistotě. Abychom písničky dělali co nejvíc ze sebe.