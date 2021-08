Herec Jiří Dvořák mezi legionáři. V novém cyklu ČT

„Nebýt těchto mužů, naše republika neexistuje. To je třeba neustále připomínat. Za to, že byli ochotni prožít hrůzy na všech frontách Evropy jen proto, aby se, když ne oni, tak aspoň jejich bratři, mohli vrátit domů. Do svého nového, svobodného Československa,“ odpověděl herec Jiří Dvořák na otázku, proč je třeba si vážit legionářů.