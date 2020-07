Filmové premiéry: Samotáři a Postřižiny

Letos uplynulo dvacet let od natočení kultovního filmu scenáristů Petra Zelenky a Olgy Dabrowské a režiséra Davida Ondříčka. V digitálně restaurované podobě se nyní Samotáři vracejí do kin. Jejich sedm hrdinů ve věku od 23 do 33 let se na konci devadesátých let ve velkém městě pokouší praktikovat cosi, čemu se dříve říkalo milostný vztah. A tak na sebe milostně narážejí a nechávají se unášet napříč dlouhodobějšími či krátkodobějšími vztahy, které je dovedou zpět do samoty.