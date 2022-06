Filmové premiéry: Pánský klub, Zakletá jeskyně, Dva světy či Mikádo

Uznávaná spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou novou knihu věnovat vrstvě sociálně slabších, kteří se na severu Francie potýkají s nejistým zaměstnáním. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechá se najmout jako uklízečka. Čím více se noří do světa tvrdé, podhodnocené práce, tím více rozpoznává, jaké to je být společensky neviditelná.