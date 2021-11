Filmové premiéry: Klan Gucci, Encanto, Král Richard: Zrození šampionek, Milenci či Machr na 30 dnů

Podle knihy Sary Gay Fordenové natočil režisér Ridley Scott film inspirovaný šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.

Pohádka O čertovi je natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!

Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Díky kouzlu má každé dítě v rodině jedinečný dar: od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě až na dívku jménem Mirabel. Když se magie obklopující Encanto začne vytrácet, Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny.

Král Richard: Zrození šampionek, USA 2021, drama, 145 min., režie: Reinaldo Marcus Green , hrají: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Jon Bernthal a další.

Život Rayana, který léta snášel šikanu od svých kolegů, změní mylná diagnóza jeho lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Seznam toho, co by chtěl zažít, než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků. Nakonec dostane nápad, jak oslnit vysněnou ženu Stéphanii a konečně se stát hrdinou: rozhodne se rozbít vyhlášenou síť obchodu s drogami.