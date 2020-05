Filmové premiéry: #jsemtady, Problémissky, Země medu a Trafikant

Šéfkuchař Stéphane řídí svou restauraci, v životě dosáhl maxima a mohl by se odebrat do klidného stáří. Jenže takový život by Stéphana nebavil. Když se na sociální síti se seznámí s Korejkou Soo a čím dál pilněji spolu komunikují, rozhodne se k činu: odletí na návštěvu do Koreje a Soo to dá vědět až z letadla. Čas, který pak na letišti v Soulu prožije, mu přinese sice zklamání, ale také spoustu nových známých, zážitků a zkušeností.