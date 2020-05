Filmové premiéry: Dokud se tančí, Poslouchej, Lov a Nejvyšší pocta

Hrdinou filmu je mladý gruzínský tanečník Merab, který si neumí představit svůj život jinde než na tanečních prknech. Jenže pro tradiční národní soubor je málo mužný. Když do souboru nastoupí nový charismatický mladý muž, Merab začne pociťovat jednak rivalitu a jednak dosud nepoznaný, ale tabuizovaný cit.

Film vypráví příběh mladého páru, který se vydává na výlet, aby se pokusil ještě jednou nastartovat vztah, který se po dvou letech zřejmě dost vyčerpal. Naznačuje to už počáteční rozladění a spíše nechuť než těšení na plánovanou cestu. Postupně se však ukazuje, že problém je mnohem závažnější než jen vyčpělost vztahu.

Zdravotník amerického letectva U.S. Air Force Pitsenbarger zachránil v roce 1966 ve Vietnamu desítky životů, když se rozhodl opustit relativní bezpečí záchranného vrtulníku, aby pomohl vojákům na zemi a osobně dopravil do bezpečí více než 60 mužů. O 32 let později dostane ambiciózní byrokrat z Pentagonu na starost dokončení posudku, který má rozhodnout, zda údajné hrdinské činy vojáka Pitsenbargera zaslouží Medaili cti.