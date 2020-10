Filmové premiéry: Chlast, Smečka, Léto patří rebelům a Pro balík prachů

Podle jisté teorie bychom se měli rodit s malým množstvím alkoholu v krvi. Mírná podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, zmenšuje problémy a zvyšuje kreativitu. Povzbuzeni touto teorií se tři znavení středoškolští učitelé pustí do experimentu spočívajícího v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku.

V partě dnešních teenagerů, ve škole i na hokeji se žije podle zákonů vlčí smečky. Do té přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje místo bojovat…

Jonášova matka se po manželově smrti rozhodla, že místo aby Jonáš strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, pojedou k tetě k moři. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Naplánuje dokonalý a zpočátku skvěle utajený útěk za milovaným dědečkem. Jenže i tam se nejdřív musí pokusit dát věci do pořádku...