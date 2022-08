Filmové premiéry: Cesta do Tvojzemí, Jan Koller: Příběh obyčejného kluka, Bestie, Krásky z Dubaje a Sirotek: První oběť

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem.

Video: Cesta Do Tvojzemí

Trailer filmu Cesta do Tvojzemí

Cesta do Tvojzemí, Slovensko / Česko / Belgie 2022, animovaný rodinný, 86 min., režie: Peter Budinský.

Příběh Jana Kollera je světovým unikátem. Je pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Celé dětství, mládí a začátek plnoletosti totiž nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu Lhotu. Nikdo by si tenkrát nedovedl představit, že z kluka, který dává góly ve vísce o 300 obyvatelích, bude jednou postrach všech fotbalových obran a brankářů.

Doktor Nate Daniels vezme své dvě dospívající dcery na výlet do Jižní Afriky. Na cestu do buše si vyberou jako průvodce rodinného přítele a zoologa, který zná v okolí každý kámen. Zpočátku cesta připomíná sen každého milovníka divokých zvířat. Nálada se změní v okamžiku, kdy v jedné vesnici uvidí čerstvé následky řádění predátora s hřívou. Mohutný lev si po bolestivém střetu s pytláky vzal do hlavy, že člověk je jeho největší nepřítel...